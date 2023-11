Rentabilité en hausse pour Swisscom après neuf mois

Swisscom a accru sa rentabilité après neuf mois. Affichant des revenus stables, le numéro un suisse des télécoms à dégagé un bénéfice net de 1,31 milliard de francs, en hausse de 7,9%. L'embellie reflète cependant les provisions que l'opérateur avait passées en 2022.

Le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) s'est pour sa part hissé à 3,48 milliards de francs, en hausse de 4,1% sur un an, a précisé jeudi Swisscom. Le bénéfice opérationnel (Ebit) a lui grimpé à 1,71 milliard, soit un bond de 10,1%.

L'amélioration de la rentabilité est liée à des facteurs non récurrents: au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2022, la performance avait été pénalisée par des provisions pour conflits juridiques de l'ordre de 82 millions de francs. L'amende de la Commisssion de la concurrence (Comco), de près de 72 millions, avait représenté la charge la plus lourde.

Quant aux revenus, ils ont progressé de manière nettement plus modeste, soit de 0,3% à 8,2 milliards de francs. La vigueur du franc a notamment pesé et cette dernière entraîne un léger ajustement de l'objectif annuel de Swisscom en termes de chiffre d'affaires. Ce dernier est désormais attendu à environ 11 milliards, contre 11,1 à 11,2 milliards jusqu'alors. L'Ebitda devrait lui s'inscrire entre 4,6 et 4,7 milliards de francs et les investissements à environ 2,3 milliards de francs. Si les objectifs sont atteints, les actionnaires recevront un dividende de 22 francs par titre.

/ATS