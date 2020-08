Rentabilité en forte hausse pour Implenia au premier semestre 2020

Tirant profit de l'entrée en Bourse de sa filiale Ina Invest, Implenia a surmonté les vents contraires liés au Covid-19 au 1er semestre 2020. Malgré des revenus en baisse, le groupe de construction a vu son bénéfice net s'envoler de 0,54 à 53,61 millions de francs.

Le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) a bondi de 39,3% à 101,67 millions de francs, alors que le bénéfice opérationnel a décollé, pour atteindre à fin juin 2020 52,2 millions, contre 9,3 millions douze mois auparavant, a indiqué mercredi le groupe zurichois.

Le chiffre d'affaires a en revanche fléchi de 11,8% à 1,926 milliard, conséquence des mesures mises en oeuvre pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

Le recul des revenus a entraîné une baisse de l'Ebitda d'environ 37 millions de francs en raison des effets de la pandémie de Covid-19 sur les volumes, la productivité et les coûts. L'unité d'affaires Unit Civil intégrée à la division Civil Engineering a le plus souffert du fait de l'arrêt temporaire de certains chantiers et d'une baisse de la productivité.

L'envol de la rentabilité d'Implenia reflète essentiellement le transfert de la moitié du portefeuille de projets en développement à la société nouvellement créée Ina Invest et l'entrée en Bourse de cette dernière en juin dernier. L'opération a permis au groupe de construction de dégager une plus-value de réévaluation unique de 107,1 millions de francs.

Implenia détient désormais une participation minoritaire de 42,5% dans Ina Invest. La performance d'ensemble s'est révélée inférieure aux attentes moyennes des analystes. Sondés par AWP, ces derniers avaient anticipé des revenus de 2,05 milliards de francs et un Ebitda de 103,4 millions.

Evoquant la suite de l'exercice, Implenia se veut optimiste. S'estimant bien positionné, le groupe établi à Dietlikon confirme ses perspectives pour 2020 au niveau du groupe avant impact du Covid-19 ainsi que son objectif de marge Ebitda à moyen terme d'environ 6,5%.

/ATS