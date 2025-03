Renforcer le transport de marchandises par le rail et par bateau

Le transport ferroviaire et fluvial de marchandises sera amélioré. Après le Conseil des Etats, le National a adopté jeudi un projet gouvernemental visant à renforcer la sécurité de l'approvisionnement dans toutes les régions suisses, au grand dam de l'UDC.

Le projet vise non seulement à maintenir et développer l'offre de fret en Suisse mais aussi à atteindre les objectifs climatiques en réduisant les émissions de CO2 liées au transport de marchandises. Il doit aussi permettre d'utiliser de manière durable le territoire et l'environnement.

Le projet prévoit notamment une modernisation du système actuel, avec l'attelage automatique numérique des wagons et une procédure numérisée de préparation des trains. Des aides financières sont proposées.

Le Conseil fédéral veut aussi renforcer la navigation sur le Rhin par diverses mesures d'encouragement. Il entend compenser intégralement les dépenses supplémentaires, de sorte que la décision ne surcharge pas le budget fédéral.

Le National a peu modifié le projet. Le dossier repart au Conseil des Etats.

/ATS