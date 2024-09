Renforcer le transport de marchandises par le rail et par bateau

Le transport ferroviaire et fluvial de marchandises doit être amélioré. Le Conseil des Etats est entré en matière mardi, par 33 voix contre 6, sur un projet gouvernemental visant à renforcer la sécurité de l'approvisionnement dans toutes les régions suisses.

Le projet vise non seulement à maintenir et développer l'offre de fret en Suisse mais aussi à atteindre les objectifs climatiques en réduisant les émissions de CO2 liées au transport de marchandises. Il doit aussi permettre d'utiliser de manière durable le territoire et l'environnement.

Le fret a une grande importance pour la Suisse, a souligné le ministre des transports Albert Rösti. Josef Dittli (PLR/UR) a, pour la commission, reconnu la nécessité d'améliorer les conditions générales pour l'ensemble du système de transport de marchandises.

L'UDC était opposée. Cette révision totale revient à augmenter inutilement les subventions et les impôts, a avancé Esther Friedli (UDC/SG), mentionnant un contexte économique tendu. Sans succès.

Le débat se poursuit.

/ATS