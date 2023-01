Rémy Cointreau: ventes en baisse au troisième trimestre

Rémy Cointreau a annoncé une baisse des ventes au troisième trimestre, mais sur les neuf premiers mois de 2022 les recettes sont en hausse de 20,2% à 1,3 milliard d'euros (quasiment autant en francs), incluant un effet 'très positif' des devises.

Dans un communiqué, le groupe français de spiritueux aux 14 marques affirme que ses objectifs annuels sont 'confirmés'.

Sur le seul troisième trimestre (d'octobre à décembre), les ventes ont reculé de 0,7% et de 6% à données comparables (hors effets de changes et de périmètre) sur un an, après deux années très dynamiques.

Le chiffre d'affaires du cognac, son activité la plus importante, a baissé de 11% sur le trimestre à données comparables, avec une 'normalisation de la consommation' aux Etats-Unis. En revanche, le groupe a observé une 'forte hausse des expéditions vers la Chine en amont du Nouvel An chinois'.

Rémy Cointreau vise au total une nouvelle année de 'forte croissance' à données comparables en 2022-2023, évoquant toutefois 'une poursuite de la normalisation de la consommation au quatrième trimestre'.

Il s'attend à un effet 'favorable' de l'évolution des devises, et précise que l'amélioration de sa marge opérationnelle courante attendue sur l'exercice se fera principalement grâce au premier semestre.

Le groupe veut par ailleurs 'poursuivre sa stratégie centrée sur le développement de ses marques à moyen terme, et portée par une politique d'investissement soutenue en marketing et communication'.

Rémy Cointreau avait annoncé un bénéfice net en très forte hausse de 67% à 223,8 millions d'euros au premier semestre de son exercice décalé 2022-2023.

