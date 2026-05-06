Remontées mécaniques: des stations romandes tirent leur épingle

Au cours de l'hiver 2025/26, les remontées mécaniques ont enregistré une baisse de 2% du nombre de visiteurs par rapport à l'année précédente avec toutefois des différences régionales. Le Valais, les Alpes vaudoises et fribourgeoises affichent une légère croissance.

Un mois d'avril très dynamique et une bonne fin de saison ont permis de compenser presque entièrement un démarrage en demi-teinte. Le début de saison, jusqu'à la mi-décembre, a en effet très mal démarré, avec une baisse de 37 %, indique mercredi l'association professionnelle Remontées Mécaniques Suisses (RMS) dans un communiqué. Même pendant les fêtes, jusqu'au 15 janvier, le nombre d'usagers a diminué de 14 % par rapport à l'année précédente.

Après de fortes chutes de neige fin mars, le mois d’avril, sec et doux, a permis de retrouver d’excellentes conditions sur les pistes en fin de saison. À cela s’est ajoutée l’arrivée des premiers randonneurs dans les régions de basse altitude. Les remontées mécaniques ont ainsi enregistré une hausse de 28 % de visiteurs à partir de la mi-mars, compensant ainsi presque entièrement le faible démarrage de la saison.

Vaud, Valais et Fribourg en hausse

Toutes les régions n'ont pas traversé l'hiver de la même façon. Le Valais ainsi que les Alpes vaudoises et fribourgeoises ont ainsi affiché une légère croissance de 2% par rapport à l'hiver précédent. Le Tessin a également clôturé l'année avec une hausse de 1 %.

Les autres régions ont enregistré des baisses. Celles-ci ont été les plus marquées en Suisse orientale (-9 %), suivie de la Suisse centrale (-5 %).

Des différences selon l'altitude

L'évolution du nombre de visiteurs a fortement dépendu de l'altitude des domaines skiables. Les destinations situées au-dessus de 2000 mètres d'altitude se sont maintenues au niveau de l'année précédente. Les domaines situés à des altitudes moyennes, entre 1500 et 2000 mètres, ont enregistré une baisse de 3 %.

Les stations situées en dessous de 1500 mètres ont été les plus touchées, avec une baisse de 6%. La sécurité d'enneigement grâce à la neige artificielle a été un facteur déterminant, selon l'association.

/ATS