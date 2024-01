Référendum contre les extensions autoroutières déposé

Les Suisses devraient se prononcer sur l'extension des autoroutes. Le référendum contre les développements avalisés par le Parlement a été déposé jeudi, muni de quelque 100'000 signatures.

Ces extensions autoroutières, chiffrées à 5,3 milliards de francs, coûtent trop cher et vont à l'encontre des mesures à prendre pour la protection du climat, souligne l'alliance 'Stop à la folie autoroutière' dans un communiqué.

Cette dernière, menée par l'Association transports et environnement (ATE) et l'organisation actif-trafiC, comprend 29 organisations, associations et partis, dont les Vert-e-s, le PS et les Vert'libéraux.

Le Parlement a avalisé six projets lors de la session d'automne, dont un romand. Il concerne l'axe Le Vengeron (GE) - Coppet (VD) - Nyon (VD). L'autoroute doit notamment être élargie à deux fois trois voies sur une distance d'environ 19 km.

L'alliance avait jusqu'au 18 janvier pour récolter les 50'000 signatures nécessaires.

/ATS