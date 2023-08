Rédacteur en chef du groupe Blick écarté de ses fonctions

Suspendu depuis mars dernier, le rédacteur en chef du groupe Blick Christian Dorer ne reprendra pas ses fonctions. Il est remplacé par Steffi Buchli et Sandro Inguscio.

'D'un commun accord et sur la base de l'audit culturel, la direction de Ringier et l'actuel rédacteur en chef Christian Dorer ont décidé que ce dernier ne reprendrait pas ses fonctions après son temps de pause', a indiqué Ringier lundi dans un communiqué. Le groupe déterminera 'dans les semaines à venir' si Christian Dorer restera actif au sein de Ringier et dans quelle fonction.

Christian Dorer a été suspendu en mars. Il était accusé d'avoir privilégié certaines collaboratrices et certains collaborateurs par rapport à d'autres. On lui reprochait aussi d'avoir insuffisamment séparé sa vie privée et professionnelle.

Code de conduite

Des indices et des informations laissent entendre que Christian Dorer aurait enfreint le code de conduite du groupe de presse, avait indiqué Ringier en mars dernier. L'entreprise avait alors annoncé qu'elle allait examiner ces 'informations et observations, les clarifier et les traiter de manière minutieuse'.

Christian Dorer avait alors déclaré que 'si, par mes actes, j'ai porté atteinte sans le vouloir au bien-être du groupe ou de certains de ses membres, je le regrette infiniment'. Il a dirigé la newsroom du Blick pendant six ans.

Christian Dorer est remplacé par Steffi Buchli et Sandro Inguscio. Ils font désormais partie de la direction du Blick.

/ATS