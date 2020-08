Recul inédit au 2e trimestre du nombre d'actifs occupés depuis 1993

Le nombre de personnes actives occupées a enregistré un recul de 1,6% entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2020, soit la baisse la plus importante depuis 1993.

En termes d'équivalents plein temps (EPT), la contraction sur un an correspond à 1,2% (-0,4% chez les hommes et -2,4% chez les femmes).

Après correction des variations saisonnières, le nombre d'actifs occupés et celui des EPT ont régressé de 2,5% et de 2,2% respectivement dans la période sous revue.

Le nombre de personnes actives occupées de nationalité suisse est tombé de 2,4%, tandis que celui des actifs occupés de nationalités étrangères s'est légèrement accru de 0,2%.

Au second trimestre 2020 la Suisse déplorait 223'000 personnes au chômage selon les normes du BIT, soit 17'000 de plus qu'un an auparavant.

A titre de comparaison le taux de chômage s'est hissé de 6,6% à 6,9% sur la même période en zone euro.

En septembre l'OFS publiera des analyses plus détaillées sur l'évolution du marché de l'emploi sous l'effet de la pandémie.

/ATS