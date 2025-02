Recul du financement pour les start-ups en Suisse en 2024

Les jeunes pousses helvétiques ont collecté des financements moins importants l'an dernier. En recul de 6,7% en glissement annuel, les 513 rondes de financements recensées par EY ont permis de lever 2,3 milliards de francs, un montant en repli de 15%.

Malgré la baisse, les 513 tours de financement enregistrés en 2024 ont toutefois représenté la quatrième valeur la plus élevée des dix dernières années, écrit lundi la société de conseils et d'audit comptable. 'La scène start-up suisse doit faire face à une baisse des tours de financement et du volume pour une deuxième année consécutive. Cependant, le tassement subi l'an dernier ne peut être comparé à l'effondrement de 2023', a commenté Alexander Schatt, responsable des start-ups et scale-ups chez EY en Suisse.

L'engouement des investisseurs pour l'intelligence artificielle a dopé les levées de fonds des jeunes pousses actives dans ce domaine. Après avoir recueilli un financement sur dix en 2023, ce secteur en affiché plus d'un sur cinq (22%) en 2024. En nombre de transactions, le secteur des logiciels et de l'analyse a représenté le premier destinataire des fonds, soit 153 transactions pour 395 millions de francs. En termes de volumes, il reste derrière celui de la santé, lequel a décroché pas moins de 1,04 milliard, avec 134 rondes de financement.

Les autres secteurs, ont suscité un intérêt moindre de la part des investisseurs, celui de matériel affichant 40 transactions, le domaine de l'énergie 39 financements et celui de la technologie financière (fintech/insurtech) en présentant 38. Les activités dans le domaine environnemental (cleantech) ont elles enregistré 28 tours de table.

Secteur de la santé toujours premier

En termes de volume de financement généré, le secteur de la santé a recueilli a lui seul 45% des fonds investis. Les jeunes entreprises actives dans les biotechnologies ont levé 703 millions de francs et celles spécialisées dans les dispositifs médicaux 275 millions. Les activités dans les soins et les sciences de la vie arrivent loin derrière, avec des investissements se montant à 26 et 25 millions, respectivement.

Sur les 513 tours de financement enregistrés, 462 opérations ont dévoilé les montants investis. Les investissements se montant à un maximum d'un million de francs ont représenté plus de la moitié (56,3%) du total. Dans 32,5% des transactions, un montant compris entre un et dix millions de francs suisses a été investi et dans 8,6% des opérations, entre 10 et 50 millions de francs suisses ont été accordés.

Seuls 2,4% des tours de financement ont affiché des financements de 50 à 100 millions de francs suisses, et un montant supérieur à 100 millions de francs suisses a été alloué dans 0,2% des tours. Parmi les plus importantes opérations en termes de volumes, EY fait notamment mention de celles des sociétés Alentis Therapeutics (158 millions de francs levés), d'Asceneuron (87 millions), Bright Peak Therapeutics (80 millions) et iOnctura (77 millions).

/ATS