Recueillement à Prilly (VD) après l'effondrement de l'échafaudage

Quelque 300 personnes ont participé lundi matin à une cérémonie commémorative à Prilly (VD) près du chantier où un échafaudage s'est effondré vendredi faisant trois morts et huit blessés. De nombreux ouvriers ont participé à cet hommage.

L'accident s'est produit vendredi matin dans le quartier de Malley, dans l'ouest lausannois, lorsqu'un échafaudage dressé sur la façade d'une tour en construction de 60 mètres de haut s'est effondré. L'accident a causé une énorme émotion dans la région et au-delà.

Le syndic de Prilly Allain Gillièron a pris la parole lors de la cérémonie organisée sur le parvis de la Vaudoise aréna, le centre sportif voisin. 'La tour Malley Phare aurait dû nous éclairer (...) mais elle a assombri notre présent et mis dans la peine bon nombre d'entre nous et d'entre vous', a-t-il déclaré.

L'élu a rendu hommage aux trois ouvriers décédés et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il s'est adressé aux collègues des victimes 'malgré la tristesse infinie, nous vous souhaitons le courage nécessaire pour terminer le travail en mémoire de vos trois amis. Vous avez tout notre respect et bien plus', a-t-il dit.

Alain Gillièron a ensuite déposé une gerbe de fleurs face à la façade au pied de laquelle se trouve toujours un amas de ferrailles. Les municipaux lausannois Pierre-Antoine Hildbrand et David Payot ont assisté à cette cérémonie.

La cause de l'accident n'est pas encore connue. Un procureur de la division des affaires spéciales a mandaté un expert pour faire la lumière sur ce drame.

