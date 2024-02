Record mondial de production d'énergie par fusion nucléaire battu

Des chercheurs européens ont annoncé jeudi avoir établi un record mondial dans la production d'énergie par fusion nucléaire. Il faudra cependant encore attendre très longtemps avant que cette technique ne soit largement utilisée.

L'installation européenne de fusion 'Jet' en Grande-Bretagne a produit 69 mégajoules d'énergie à partir de 0,2 milligramme de combustible, a annoncé jeudi l'Institut Max-Planck de physique des plasmas (IPP) à Garching (D).

'Pour obtenir la même quantité d'énergie, il aurait fallu environ deux kilogrammes de lignite, soit environ dix millions de fois plus', écrit l'IPP.

Ce record n'a pas permis d'obtenir un bilan énergétique positif - on y a mis globalement plus d'énergie qu'il n'en est sorti. Selon l'IPP, un gain d'énergie n'est physiquement pas possible avec 'Jet'. Pour obtenir un bilan positif, ces installations doivent dépasser une certaine taille.

Le Swiss Plasma Center de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) est également partie prenante dans ces travaux.

