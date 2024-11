Record de voitures électriques et hybrides sur les routes suisses

Il n'y a jamais eu autant de voitures à motorisations alternatives sur les routes suisses, même si le nombre d'immatriculations a continué de reculer en octobre.

Le mois dernier, 18'753 voitures de tourisme neuves ont été immatriculées en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein, soit un déclin de 7,9% sur un an. Sur dix mois, la baisse atteint 4,3% par rapport à l'année précédente, pour un total de 194'483 voitures.

Les propulsions alternatives immatriculées depuis janvier 'ont atteint un nouveau record', souligne mardi la faîtière auto-suisse. Elles représentent désormais une part de marché de 60,5%, contre 56,4% à la même période l'an dernier.

En octobre, les entraînements électriques et hybrides ont même représenté 65% de toutes les nouvelles immatriculations (+5,6 points de pourcentage par rapport à octobre 2023). Parmi ces véhicules, 19% sont des voitures purement électriques (-3,1 points de pourcentage), 9,4% des hybrides rechargeables sur le réseau électrique (-0,7 point), et les tout hybrides et semi-hybrides, qui dominent le marché depuis quelques mois, représentent 36,6% (+8,4 points).

Les voitures à essence représentent encore un bon quart du marché avec 26,4%, mais perdent 4,6 points de pourcentage. La part de marché des véhicules diesel reste stable à 8,6%.

/ATS