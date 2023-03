Record de ventes et premier bénéfice pour Andermatt Swiss Alps

Le groupe Andermatt Swiss Alps a enregistré des ventes de biens immobiliers qualifiées de record et a dégagé son premier bénéfice en 2022. Portée par une demande grandissante, la société détenue par l'entrepreneur Samih Sawiris a prévu de nouveaux investissements.

De janvier à décembre, le groupe a connu une croissance des ventes de biens immobiliers de 24% à 151,1 millions de francs, rapporte un communiqué publié jeudi. Près de 70 appartements ont trouvé acquéreur pour un prix de vente moyen par mètre carré en hausse de 12%.

Le chiffre d'affaires a atteint 181 millions de francs, à peine plus que l'exercice précédent. Le bénéfice brut est de 42,4 millions, soit 3,4% de plus et la marge afférente améliorée d'un point de pourcentage à 23,5%.

Seule l'hôtellerie accuse un recul des recettes, avec notamment l'hôtel de prestige The Chedi Andermatt en baisse de 5% à 41,4 millions. La clientèle a reculé de 9,7%. Les revenus locatifs d'appartements de vacances ont par contre crû de 24% à 3,2 millions, détaille le groupe.

Six nouveaux immeubles et un hôtel

Pour la première fois depuis sa création en 2007, Andermatt Swiss Alps engrange un bénéfice net à hauteur de 34,3 millions. Pour 2023, la direction se dit optimiste. Elle mentionne les projets de construction de six immeubles d'habitation et d'un hôtel 'lifestyle' et sportif. A Andermatt Reuss, une rue commerçante et de restauration devrait voir le jour en 2024.

En outre, le groupe prévoit d'investir environ 500 millions de francs dans les années à venir en soulignant son étroite collaboration avec Vail Resorts et Orascom DH.

/ATS