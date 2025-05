Record à l'exportation pour le Vacherin fribourgeois AOP en 2024

La production de Vacherin fribourgeois AOP a atteint 3137 tonnes l'an dernier, s’inscrivant ainsi dans les niveaux historiques les plus élevés. Les exportations ont même réalisé un record, passant de 361 tonnes en 2023 à 445 tonnes en 2024, soit un bond de 23%.

'Il nous plaît de constater que les décisions et les instruments utilisés durant l’année 2024 ont permis de trouver l’équilibre entre la production et les ventes, et que les stocks, aujourd’hui, sont considérés comme sains', a relevé jeudi Urs Schwaller, le président de l’Interprofession du Vacherin fribourgeois (IPVF).

Pour 2025, alors que la tendance est plutôt aux restrictions de production dans la branche fromagère, le Vacherin fribourgeois AOP part avec des quotas à 100% en plaine, tout comme à l’alpage, note le communiqué paru après l'assemblée générale durant laquelle Romain Castella, directeur de l'IPVF, a présenté le rapport d'activité 2024.

20 ans de l'AOP

Au-delà, le Vacherin fribourgeois AOP fête en 2025 les 20 ans de l’obtention de son AOP (appellation d'origine contrôlée) ainsi que les 30 ans de son interprofession. Pour marquer ces anniversaires, l’IPVF a prévu des événements visant à mettre en avant le produit et les traditions, mais aussi l’ensemble des acteurs de la filière.

Le Vacherin fribourgeois est considéré comme un pur produit du terroir cantonal. L'an dernier, 40 alpages et 69 fromageries en ont fabriqué, dont 15% environ pour l’étranger. L'AOP a dopé une production, qui en l'espace de 20 ans, a progressé de plus d'un tiers, pour passer de 2304 tonnes en 2005 à 3137 tonnes en 2024.

Pour l'occasion, le Vacherin fribourgeois AOP sera l’hôte d’honneur du Salon suisse des goûts et terroirs qui déroulera ses fastes à Bulle du 29 octobre au 2 novembre. Lors de l'événement, qui a attiré plus de 45'000 personnes en 2024, les visiteurs pourront se plonger au coeur de l’univers du produit sur un stand de 300 mètres carrés.

Le fromage 100% fribourgeois sera également présent dans des salons en Suisse alémanique, notamment à la BEA à Berne et à l'Olma, la foire agricole de St-Gall.

Fraudes combattues

Romain Castella a présenté encore la nouvelle stratégie de gestion des quantités élaborée par le comité pour les années à venir. Après avoir offert des quantités de Vacherin fribourgeois AOP pour diminuer la fabrication de fromage à pâte mi-dure chez ses propres membres depuis 2017, l’IPVF n’offrira plus cette possibilité.

Dorénavant, l’interprofession sera plus rigide avec ses règlements et mettra davantage de moyens pour lutter contre les fraudes, a-t-elle averti devant l'assemblée générale des délégués tenue à Bulle (FR). Une large révision des règlements de l’IPVF a été entamée il y a quelques mois.

