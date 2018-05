Recommandations pour améliorer l'accès au réseau postal

L'accessibilité aux services postaux doit être améliorée. Les agglomérations ou zones comptant 15'000 habitants devraient avoir au moins un point d'accès. Les cantons devraient aussi être mieux consultés.

C'est la conclusion à laquelle est arrivée un groupe de travail sur le service postal universel, placé sous la direction de l'Office fédéral de la communication (OFCOM). Son rapport publié mercredi est destiné au Conseil fédéral en vue de l'adaptation de la loi sur la Poste et de son ordonnance, indique l'OFCOM.

Le rapport présente des solutions applicables à la future organisation du réseau postal. Pour améliorer l'égalité de traitement entre les régions, le groupe de travail propose notamment que l'accessibilité ne soit plus mesurée à l'échelle nationale, mais cantonale.

De plus, La Poste devrait informer les cantons et les communes sur sa manière d'agir suffisamment tôt et de manière transparente. Les acteurs principalement concernés devraient ainsi entretenir un dialogue régulier pour s'accorder sur la planification. Les cantons assureraient la coordination et la communication avec leurs communes.

Services de paiements plus près

Le groupe de travail conseille de modifier les exigences en matière d'accessibilité. Aujourd'hui, 90% de la population doit pouvoir accéder à pied ou en transports publics à un office de poste ou à une agence en 20 minutes. Il faut appliquer le même délai aux services de paiements en espèces. Actuellement, le temps d'accès est de 30 minutes.

En outre, un point d'accès au moins doit être exploité dans les régions urbaines ou pour 15'000 habitants ou emplois. Pour le groupe de travail, l'accessibilité devrait être évaluée périodiquement grâce à des enquêtes auprès des particuliers et des PME et être modifiée si nécessaire.

La Poste doit également prendre des mesures pour améliorer l'attractivité des agences. Il s'agit notamment d'améliorer l'information des clients et la formation du personnel. La numérisation doit aussi être mise à profit pour améliorer l'offre, tout en gardant à l'esprit que l'accès physique au réseau postal reste nécessaire pour des clients peu versés dans les nouvelles technologies.

Large panel

Le groupe de travail se composait de représentants du Groupement suisse pour les régions de montagne, de l'Union suisse des arts et métiers, de l'Association des communes suisses, de l'Union des villes suisses, de la Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique et de La Poste Suisse.

Il a été mis sur pied par la conseillère fédérale Doris Leuthard en août 2017. Il s'est basé sur les résultats d'une enquête sur le service postal en Suisse publiée en novembre 2017.

/ATS