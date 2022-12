Rebond des nouvelles mises en circulation de véhicules en novembre

Les nouvelles mises en circulation de véhicules en Suisse ont rebondi en novembre. Au cours du mois écoulé, 26'611 nouveaux véhicules routiers ont été immatriculés, ce qui représente une hausse de 13% sur un an, écrit mercredi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Par catégorie, on observe une progression identique de 13% pour les véhicules de tourisme, tandis que les mises un circulation de motocycles ont reculé de 5%, celles de véhicules de transport de personnes de 12% et celles de véhicules de transport de choses de 1%.

Parmi les véhicules de tourisme, les immatriculation de véhicules électriques on bondi de 21% à 4321 unités, alors que celles de motorisation à essence ont progressé de 4% à 7485 unités et celles de moteurs diesels de 10% à 2192. Les véhicules hybrides classiques enregistrent la plus forte progression avec +38% à 5554 unités, alors que les hybrides rechargeables chutent de 15% à 1646 unités.

/ATS