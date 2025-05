Rebond des mises en circulation de voitures électriques

Le nombre de nouvelles mises en circulation a décliné en avril de 5% en glissement annuel. Les voitures à essence et diesel ont enregistré la plus forte chute, tandis que les motorisations électriques ont nettement progressé.

Au total, 29'378 véhicules à moteur ont été mis en circulation le mois dernier, écrit vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son relevé mensuel.

Dans le principal segment des voitures de tourisme, le repli atteint 7%, à 18'440 unités, affectant principalement les motorisations diesel (-34%) et à essence (-25%). A l'inverse, les hybrides dites normales, les rechargeables et les voitures électriques ont crû, respectivement de 8%, 12% et 11%.

Depuis le début de l'année, les hybrides normales et électriques ont progressé de 10% et de 7%, tandis que les hybrides rechargeables ont reculé de 3%. Les moteurs thermiques ont quant à eux chuté de 27% chacun pendant la même période.

En avril, le nombre de véhicules destinés au transport de personnes s'est contracté de 5%, quand celui pour le transport de choses a plongé de 18%. Les véhicules agricoles (-13%) et industriels (-1%) n'ont pas échappé à la tendance.

La catégorie des motocycles a en revanche enflé de 8%.

/ATS