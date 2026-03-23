Rebond confirmé des nuitées hôtelières en février

L'Office fédéral de la statistique (OFS) confirme lundi le rebond de 2,1% du nombre de nuitées ...
Rebond confirmé des nuitées hôtelières en février

Rebond confirmé des nuitées hôtelières en février

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

L'Office fédéral de la statistique (OFS) confirme lundi le rebond de 2,1% du nombre de nuitées recensées auprès des hôteliers helvétiques en février, à l'occasion d'une seconde estimation.

Si tant les visiteurs autochtones que les hôtes étrangers ont contribué dans une commune mesure à cette évolution, les tendances s'avère très disparates en fonction des pays de provenance.

La Chine a ainsi étoffé sa contribution de près de moitié, quand celles des pays du golfe s'est évaporée d'un bon tiers.

Le constat s'applique aussi aux pays limitrophes, la fréquentations allemande ayant bondi de 10% quand celle française s'est affaissée d'autant.

/ATS
 

Actualités suivantes

Trump rétropédale, la Bourse rebondit

Trump rétropédale, la Bourse rebondit

Économie    Actualisé le 23.03.2026 - 15:59

Les économistes tablent sur une croissance modérée en 2026

Les économistes tablent sur une croissance modérée en 2026

Économie    Actualisé le 23.03.2026 - 11:57

Plusieurs tonnes de frites et de poulets saisies à la douane suisse

Plusieurs tonnes de frites et de poulets saisies à la douane suisse

Économie    Actualisé le 23.03.2026 - 10:09

Sonova cherche à revendre ses activités grand public

Sonova cherche à revendre ses activités grand public

Économie    Actualisé le 23.03.2026 - 10:05

Articles les plus lus

L'once d'or poursuit sa dégringolade

L'once d'or poursuit sa dégringolade

Économie    Actualisé le 23.03.2026 - 10:01

Sonova cherche à revendre ses activités grand public

Sonova cherche à revendre ses activités grand public

Économie    Actualisé le 23.03.2026 - 10:05

Plusieurs tonnes de frites et de poulets saisies à la douane suisse

Plusieurs tonnes de frites et de poulets saisies à la douane suisse

Économie    Actualisé le 23.03.2026 - 10:09

Les économistes tablent sur une croissance modérée en 2026

Les économistes tablent sur une croissance modérée en 2026

Économie    Actualisé le 23.03.2026 - 11:57

La centrale atomique de Gösgen autorisée à redémarrer

La centrale atomique de Gösgen autorisée à redémarrer

Économie    Actualisé le 23.03.2026 - 07:01

L'once d'or poursuit sa dégringolade

L'once d'or poursuit sa dégringolade

Économie    Actualisé le 23.03.2026 - 10:01

Sonova cherche à revendre ses activités grand public

Sonova cherche à revendre ses activités grand public

Économie    Actualisé le 23.03.2026 - 10:05

Plusieurs tonnes de frites et de poulets saisies à la douane suisse

Plusieurs tonnes de frites et de poulets saisies à la douane suisse

Économie    Actualisé le 23.03.2026 - 10:09

Ormuz: Trump menace d'anéantir les centrales électriques de l'Iran

Ormuz: Trump menace d'anéantir les centrales électriques de l'Iran

Économie    Actualisé le 22.03.2026 - 17:39

La centrale atomique de Gösgen autorisée à redémarrer

La centrale atomique de Gösgen autorisée à redémarrer

Économie    Actualisé le 23.03.2026 - 07:01

L'once d'or poursuit sa dégringolade

L'once d'or poursuit sa dégringolade

Économie    Actualisé le 23.03.2026 - 10:01

Iran: pire crise possible de l'énergie depuis des décennies (AIE)

Iran: pire crise possible de l'énergie depuis des décennies (AIE)

Économie    Actualisé le 23.03.2026 - 16:15