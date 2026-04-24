Rapport Meylan: Valérie Dittli a bien signé un accord secret

La ministre vaudoise Valérie Dittli a bel et bien conclu un accord pour qu'une plainte pénale soit retirée à son encontre. Cette convention écrite prévoyait notamment l'octroi de 10'000 francs d'argent public au plaignant.

L'ancien juge cantonal Jean-François Meylan, qui avait été sollicité par le Conseil d'Etat pour mener l'enquête, a rendu vendredi son rapport sur l'attribution de mandats suspicieux par Valérie Dittli. Ceux-ci avaient été attribués à l'ancien président de la Commission foncière rurale, Jean-Claude Mathey, après que ce dernier a retiré une plainte pénale contre elle.

M. Meylan a pu prouver l'existence d'une telle convention écrite, signée le 12 décembre 2024. Le Conseil d'Etat n'a jamais été informé.

Le Conseil d'Etat a réagi en affirmant que Mme Dittli avait menti et disposé d'argent public sans lui en faire part. 'Le rapport de confiance avec Mme Dittli s'en trouve entamé et il sera difficile à le rétablir', relève-t-il.

/ATS