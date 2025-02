Rakuten réduit sa perte nette en 2024

Le groupe japonais d'e-commerce Rakuten est resté dans le rouge en 2024 pour une sixième année d'affilée, mais a pu pour la première fois depuis 2020 dégager un petit bénéfice d'exploitation inattendu, notamment grâce une rentabilité inédite de son activité télécoms.

Sur l'ensemble de l'année, Rakuten a certes toujours essuyé une perte nette de 162 milliards de yens (956 millions de francs), mais réduite de moitié par rapport à 2023.

Pour autant, il a dégagé sur l'exercice un bénéfice d'exploitation de 53 milliards, à rebours des attentes des analystes qui misaient sur un nouveau résultat opérationnel négatif après une perte d'exploitation de 212 milliards en 2023.

Surtout, son chiffre d'affaires s'est envolé l'an dernier de 10% à 2279 milliards.

Dans le détail, les ventes du groupe fondé et dirigé par le milliardaire Hiroshi 'Mickey' Mikitani ont progressé dans ses trois divisions de services en ligne et d'e-commerce (+5,8%), services financiers (+13%), et téléphonie mobile (+21%).

'En décembre, Rakuten Mobile a atteint un excédent brut d'exploitation (Ebitda) positif pour la première fois depuis l'entrée du groupe dans le secteur des opérateurs de réseaux mobiles', grâce à 'une forte croissance du nombre d'abonnés, à une meilleure qualité du réseau, à des mesures de contrôle des coûts et à des revenus publicitaires accrus', indique l'entreprise.

Les comptes de Rakuten sont longtemps restés plombés par ses lourds investissements pour développer son propre réseau mobile au Japon.

Dans les services financiers, 'Rakuten Bank a tiré parti des synergies du groupe' entre ses différentes activités 'pour encourager les ouvertures de comptes' --avec succès, puisque la banque en ligne dénombrait 16,48 millions de comptes clients fin décembre, en hausse de 11,6 % sur un an, tandis que les soldes des dépôts ont progressé de presque 17% sur l'année.

Rakuten avait par ailleurs annoncé mi-novembre la vente à la banque japonaise Mizuho de 14,99% des parts de Rakuten Card pour environ 165 milliards de yens (1 milliard d'euros), lui apportant un gain exceptionnel quasiment équivalent à ce montant sur son exercice 2024.

Pour l'année 2025, Rakuten ambitionne désormais 'une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires consolidé --hors résultats de l'activité sur les marchés financiers--' et entend dégager à nouveau un bénéfice opérationnel.

/ATS