Raiffeisen cherche un nouveau président du conseil d'administration

Le président du conseil d'administration de Raiffeisen, Thomas Müller, ne briguera pas de nouveau mandat. Il se retirera lors de la prochaine assemblée générale, indique le groupe bancaire mardi dans un communiqué. La recherche d'un successeur est lancée.

Thomas Müller ne sera pas candidat à un troisième mandat de deux ans lors de la prochaine réunion annuelle des actionnaires, en juin 2026. M. Müller a passé environ huit ans au sein du conseil d'administration de Raiffeisen, dont quatre en tant que président. Cité dans le communiqué, il a estimé que le moment de partir était venu, alors qu'un nouveau cycle stratégique doit s'ouvrir en 2026.

/ATS