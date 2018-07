Rahel Blocher à la tête de Zeitungshaus AG

Rahel Blocher, fille cadette de l'ancien conseiller fédéral Christoph Blocher, prend la tête de la société Zeitungshaus AG, anciennement appelée BaZ Holding. Elle a été nommée présidente du conseil d'administration.

Christoph Blocher et Rolf Bollmann restent membres du conseil d'administration. Markus Somm n'en fait plus partie, a indiqué jeudi Zeitungshaus AG.

Markus Somm et Rolf Bollmann ont vendu leurs participations dans Zeitungshaus AG à Robinvest AG, une société de participations appartenant à Christoph Blocher. Robinvest AG contrôle désormais Zeitungshaus AG à 100%.

Le conseil d'administration de Swiss Regiomedia AG change aussi. Markus Somm et Martin Baltisser quittent le conseil. Marcel Geissbühler, CEO de Swiss Regiomedia AG, est le nouveau délégué du conseil. Rahel Blocher garde la présidence et Rolf Bollmann reste membre. Swiss Regiomedia AG est la filiale Zeitungshaus AG regroupant 25 journaux gratuits paraissant en Suisse orientale, en Suisse centrale et dans les cantons d'Argovie, de Berne, Soleure et Zurich.

/ATS