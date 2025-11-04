Radio: la RTS a démarré son déménagement à Lausanne-Ecublens

La RTS a diffusé mardi matin ses premières émissions radio depuis son nouveau site de Lausanne-Ecublens ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La RTS a diffusé mardi matin ses premières émissions radio depuis son nouveau site de Lausanne-Ecublens. C'est Option Musique qui a étrenné ces locaux, en attendant le déménagement des autres chaînes.

Le micro a été ouvert à 06h03 précises avec, durant la matinée, les émissions 'Encore un matin' et 'L'Echappée', animées respectivement par Stéphane Thiébaud et Carine Delfini. En clin d'oeil, le premier titre diffusé a été 'Ouverture' d'Etienne Daho, indique la RTS dans un communiqué.

Après Option Musique, RTS Première et RTS Espace 2 quitteront aussi la maison de la radio de la Sallaz pour rejoindre leurs nouveaux studios, 'entre fin 2025 et début 2026', a précisé Marco Ferrara, porte-parole de la RTS, contacté par Keystone-ATS.

Couleur 3 suivra d'ici le printemps prochain. Le déménagement sera aussi échelonné durant l'année 2026 pour les rédactions TV de l'actualité et des sports, dont les équipes quitteront Genève pour Lausanne-Ecublens.

/ATS
 

