Radio Fribourg contraint de se restructurer

Après un exercice 2022 loin de répondre à ses attentes, Radio Fribourg se restructure. Directeur général, Thierry Savary quittera ses fonctions, fin octobre 2023, tout en continuer à oeuvrer au sein du média.

L'exercice 2022 de Radio Fribourg a été parmi les plus compliqués vécu par la chaine depuis sa création en 1998. Dans un communiqué de presse diffusé lundi matin, le média fribourgeois met en cause les conséquences liées à la pandémie de Covid-19, l'absence de soutien de la part des pouvoirs publics cantonaux et la crise économique actuelle pour expliquer une année 2022 compliquée financièrement.

'Cette situation a contraint le conseil d’administration à prendre des mesures drastiques, pour limiter les pertes. La direction a donc dû se résoudre à diminuer, voire à supprimer des postes dans plusieurs secteurs', explique la direction de Radio Fribourg.

Ces décisions, associées au soutien d’un actionnaire, ont toutefois permis de boucler l’exercice 2022 à l’équilibre, sans perte.

Markus Baumer nouveau président

Parallèlement, une profonde restructuration s’est mise en place au sein des sphères dirigeantes de l’entreprise, avec la création d’un directoire commun de quatre personnes entre RadioFr., MEDIAparc SA et Mediapub SA.

Markus Baumer reprendra la direction générale de MediaPub SA et de RadioFr., le 1er novembre 2023. L'actuel directeur général de la radio, Thierry Savary, a choisi de réduire ses activités et de ramener son temps de travail à 50%. 'Il restera toutefois membre du Directoire et au service de la marque RadioFr', peut-on lire dans le communiqué.

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires a pris connaissance de la situation économique tendue dans laquelle évolue Radio Fribourg. Elle a accepté les comptes 2022 à l’unanimité. L’objectif est de retrouver, dès 2023, la situation financière saine que connaissait la société avant la pandémie.

Dans l'attente d'une nouvelle concession

Radio Fribourg est au bénéfice d’une concession de diffusion jusqu’au 31 décembre 2024. Elle a rempli un dossier de candidature pour l’octroi d’une nouvelle concession de diffusion dès le 1er janvier 2025, valable 10 ans, dont l’octroi n’interviendra pas avant le 4e trimestre de cette année.

Keystone-ATS a essayé de contacter la radio, mais n'a encore reçu aucune réponse.

/ATS