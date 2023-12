RTL Group veut céder RTL Nederland à DPG Media pour 1,1 milliard

Le premier groupe audiovisuel européen RTL a annoncé vendredi avoir conclu un accord afin de vendre sa filiale RTL Nederland, qui opère plusieurs chaînes de télévision aux Pays-Bas, au belge DPG Media, pour 1,1 milliard d'euros (à peine moins en francs).

RTL Group, basé à Luxembourg et Cologne, et contrôlé par l'allemand Bertelsmann, a par ailleurs annoncé un partenariat stratégique avec DPG Media dans les domaines de la publicité, des technologies de streaming, la vente de publicité à l'international et les contenus, selon un communiqué.

L'opération intervient après l'échec en janvier d'un projet de fusion de RTL Nederland avec un autre groupe audiovisuel néerlandais Talpa Network, fondé par John de Mol (cofondateur d'Endemol). Cette fusion avait été bloquée par l'autorité néerlandaise de la concurrence.

'Depuis plusieurs années, nous ne cessons de répéter que la consolidation du marché dans l'industrie européenne de la télévision est nécessaire pour rivaliser avec les géants mondiaux de la technologie', a commenté Thomas Rabe, le patron de RTL Group, cité dans un communiqué.

'Après que notre stratégie de consolidation nationale a été bloquée par les autorités de la concurrence en janvier 2023, la vente à DPG Media est la meilleure option stratégique pour RTL Nederland et toutes ses parties prenantes', a-t-il affirmé.

A l'automne 2022, RTL Group avait renoncé à fusionner sa filiale française M6 avec TF1, en raison de contraintes jugées trop fortes imposées par l'autorité française de la concurrence.

RTL Nederland opère les chaînes néerlandaises gratuites RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 et RTL Z, ainsi que trois chaînes payantes numériques RTL Lounge, RTL Crime et RTL Telekids. Il opère aussi le service de streaming Videoland, présenté comme le numéro Un aux Pays-Bas avec 1,3 million d'abonnés.

RTL Nederland a enregistré au total 636 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022.

DPG Media est une société multimédia active en Belgique, aux Pays-Bas et au Danemark, dont le chiffre d'affaires a atteint 1,8 milliard d'euros l'an dernier. Elle est notamment présente dans la télévision, la radio, les magazines et les services en ligne.

La plus-value résultant de la vente annoncée vendredi 'sera largement exonérée d'impôts et s'élèvera à environ 0,8 milliard d'euros', a expliqué RTL, soulignant que ses actionnaires 'bénéficieront de la transaction conformément à la politique de dividende du groupe'.

/ATS