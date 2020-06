Quelques centaines de femmes ont manifesté vers minuit à Lausanne

Quelques centaines de femmes ont lancé la grève féministe samedi soir vers 23h30 au centre-ville de Lausanne. Plusieurs oratrices se sont succédé sur la place Saint-François, rebaptisée SaintE FrançoisE pour l'occasion. Un concert de casseroles a ensuite eu lieu.

Toujours dans la nuit de samedi à dimanche, une action 'surprise' s'est déroulée au Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA), selon une responsable interrogée par Keystone-ATS. Peu après minuit, le groupe culture des grévistes féministes vaudois a projeté des slogans sur les façades du musée, près de la gare. Cette action était centrée sur 'les discriminations racistes et sexistes toujours présentes dans les milieux culturels'.

Dimanche, la grève des femmes à Lausanne devait se poursuivre à 11h00 avec le déroulement d'une immense banderole depuis le Grand-Pont. Et dès midi, des actions et des prises de parole collective étaient prévues avec des thématiques différentes dans trois endroits: travailleuses en première ligne durant la crise du coronavirus à la Sallaz, violences raciales et afroféminisme à la Riponne et travail dans le domaine soignant et éducatif à Ouchy.

Le point d'orgue de la journée, comme partout en Suisse, aura lieu avec une action simultanée à 15h24. L'après-midi de grève dans la capitale vaudoise se terminera avec une 'Purple critical mass' à vélo. Des actions étaient aussi prévues à Nyon, Yverdon et Renens.

/ATS