Quarante pourcents de la population se tourne vers l'IA

Environ 40% de la population suisse se sert d'outils d'intelligence artificielle tels que ChatGPT. Chez les jeunes, leur utilisation est très répandue, alors que les plus âgés y ont moins recours. La TV et l'audio, en revanche, sont appréciés de toutes les générations.

Parmi les 15 à 19 ans, 70% utilisent des outils d'intelligence artificielle (IA). Les buts principaux: répondre à des questions, écrire des textes et traduire. C'est ce que montre l'étude Digimonitor publiée jeudi par la Communauté d'intérêts des médias électroniques (Igem) et l'Institut de recherche des médias publicitaires (REMP).

Instagram reste le plus populaire des réseaux sociaux avec 3,8 millions d'utilisatrices et utilisateurs. Les plus jeunes apprécient aussi Snapchat, TikTok et BeReal.

Même si les services de streaming gagnent en importance, ils restent encore loin derrière les chaînes de télévision qui comptent 3,5 millions de téléspectatrices et téléspectateurs quotidiens. C'est deux fois plus que la plateforme Youtube et plus du triple de Netflix.

/ATS