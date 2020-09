Quarantaine pour 2500 étudiants de l'Ecole hôtelière de Lausanne

Environ les trois quarts de l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) ont été mis en quarantaine, a annoncé mercredi l'Etat de Vaud. Cela concerne l'ensemble des étudiants en voie bachelor de l'établissement, soit 2500 élèves. L'isolement est prévu jusqu'au 28 septembre.

'Des foyers d'infection importants sont apparus dans plusieurs niveaux de formation rendant impossible une fermeture plus ciblée que celle des 2500 étudiants concernés', explique le canton. La décision a été prise de concert entre l'Office du médecin cantonal (OMC), le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) et le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), précisent les autorités vaudoises.

Onze cas positifs à ce jour

Il ressort des premiers éléments d'investigation que l'organisation d'une ou de plusieurs fêtes serait à l'origine de ces nombreux foyers d'infection, selon le canton. Elles ont eu lieu juste avant l'entrée en vigueur des mesures annoncées par le Conseil d'Etat le 15 septembre et les jours suivants.

Interrogé par Keystone-ATS, le médecin cantonal Karim Boubaker a indiqué qu'il y avait à ce jour 'onze cas positifs répartis sur trois volées de bachelor'. Le début officiel de la mise en quarantaine date de samedi dernier et dure donc 10 jours, a-t-il aussi précisé. 'Des cas se sont échelonnés de mercredi dernier à samedi', avec une grande fête ce jour-là, poursuit-il, évoquant des 'fêtes incontrôlables en termes de traçabilité'.

Les 2500 étudiants doivent rester à domicile jusqu'au 28 septembre. Pour une partie d'entre d'eux, cela signifie de ne pas quitter leur logement sur le site de l'EHL. En cas de symptômes, ils les doivent faire le 'coronacheck' et, si besoin, aller faire un test.

Un suivi quotidien

M. Boubaker assure qu'un suivi rigoureux de cette quarantaine et des éventuels nouveaux cas positifs détectés est effectué chaque jour en collaboration avec l'Ecole hôtelière. De son côté, la direction de l'EHL 'prend toutes les mesures nécessaires pour la continuité de l'enseignement et renforce les mesures sanitaires sur le campus'. Les cours continuent comme d'habitude, mais en ligne, en direct.

Les autorités vaudoises tiennent à souligner que l'organisation d'une fête publique ou privée impose non seulement le strict respect des règles sanitaires, mais aussi l'attitude responsable de chaque participant pendant la fête (gestes barrières, distanciation sociale, informations de traçage, etc), mais aussi après, en restant attentif à l'apparition de symptômes.

En cas de doute, il faut limiter ses contacts, voire s'isoler, faire le 'coronacheck' sur le site internet du canton et aller se faire tester.

/ATS