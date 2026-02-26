Qantas: bénéfice net semestriel stable

La compagnie aérienne australienne Qantas Airways a annoncé jeudi un chiffre d'affaires semestriel en hausse de quelque 6% et un bénéfice net stable, portés par une forte demande et l'arrivée d'appareils plus économes en carburant.

Le chiffre d'affaires s'est accru de 6,3% sur un an à 12,9 milliards de dollars australiens (7,1 milliards de francs) entre le 1er juillet et le 31 décembre, le premier semestre de l'année fiscale australienne 2026, a indiqué l'entreprise.

Le bénéfice net est, lui, resté quasi identique, grappillant 0,2% à 925 millions de dollars australiens (560 millions d'euros).

'Ce qui sous-tend cette performance est très clair : une demande toujours forte en voyages, alliée à de nouveaux appareils qui changent fondamentalement la manière avec laquelle nous servons notre clientèle et développons notre activité', a assuré la directrice générale, Vanessa Hudson.

'L'appétit des Australiens pour les voyages continue d'être incroyablement fort', a-t-elle ajouté. Qantas anticipe d'ailleurs une forte demande pour la seconde moitié de l'année fiscale.

D'après Mme Hudson, la filiale à bas coûts de Qantas, Jetstar, a transporté davantage de clients vers des destinations touristiques et sa flotte, renouvelée notamment avec des Airbus A320neo et A321LR, s'est montrée plus économe en carburant ainsi qu'en matière de maintenance, permettant l'ouverture de nouvelles liaisons.

Et avec 30 appareils neufs attendus dans l'année et demie à venir, Qantas devrait elle aussi obtenir des bénéfices similaires en matière de consommation de carburant, anticipe la directrice générale.

Le transporteur aérien a par ailleurs fait part de dépenses plus importantes en matière de salaires, de carburant ou encore de taxes.

'Les taxes aéroportuaires et les frais imposés par le gouvernement ont augmenté à un rythme plus de deux fois supérieur à celui de l'inflation au cours des 12 derniers mois', a indiqué Mme Hudson.

