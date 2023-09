PwC reconnaît des lacunes après une fuite de données fiscales

La branche australienne du géant de l'audit PwC a admis mercredi des défaillances au niveau de l'encadrement et s'est engagée à procéder à des changements après un scandale de fuites de données confidentielles qui a porté atteinte à sa réputation internationale.

Le cabinet est dans la tourmente depuis janvier, quand plusieurs associés de PwC ont été accusés d'avoir fait fuiter des informations sur un projet de réforme du gouvernement australien destiné à lutter contre l'évitement fiscal des multinationales.

PwC Australia a présenté une série de réformes lors de la publication d'un rapport indépendant mercredi, qui a mis en évidence des lacunes, notamment un objectif de 'quoi qu'il en coûte' qui pourrait avoir conduit à des 'manquements à l'intégrité'.

'Certains associés ont fait ce qu'il ne fallait pas faire, tandis que d'autres n'ont pas fait ce qu'il fallait faire en négligeant ou en minimisant l'importance de comportements douteux', indique le rapport.

Les associés qui rapportaient beaucoup d'argent - les 'faiseurs de pluie' - étaient décrits comme des 'intouchables' ou des personnes auxquelles les 'règles ne s'appliquent pas toujours'.

Le rapport critique le pouvoir excessif conféré au directeur général et fait état d'un sentiment de 'copinage' dans le choix du plus haut poste et d'autres fonctions à la direction.

PwC Australia a indiqué qu'elle donnera suite au rapport afin de rétablir la confiance en changeant sa culture, en publiant des rapports financiers audités et en ajoutant au moins trois membres indépendants et non exécutifs à son conseil d'administration.

Kevin Burrowes, qui a pris la tête de l'entreprise en juillet, après la démission en mai de l'ancien patron à la suite du scandale, s'est dit 'profondément désolé' du comportement du cabinet d'audit dans une lettre ouverte publiée en même temps que le rapport.

'Outre les actes répréhensibles identifiés, une série d'erreurs, de mauvaises décisions et de mauvais jugements a été prise', a-t-il déclaré. 'Les échecs répétés du leadership ont contribué à l'érosion de la bonne gouvernance et ont affaibli l'attention que nous portions à nos normes professionnelles et éthiques'.

En juillet, PwC Australia a licencié une série de cadres et a cédé sa lucrative activité de conseil au gouvernement australien pour 1 dollar australien (0,63 dollar).

PwC est l'un des quatre géants mondiaux de l'audit aux côtés de Deloitte, EY (Ernst & Young) et KPMG.

/ATS