Projet du Gornerli: volume du lac réduit et coûts en forte hausse

Le projet de retenue à buts multiples du Gornerli, au-dessus de Zermatt se précise. Grande Dixence SA a communiqué, mercredi, que le volume du lac artificiel prévu sera réduit de 150 à 120 millions de mètres cubes, alors que les coûts vont augmenter de 70%.

Lancé en 2019, le projet Gornerli figure parmi les 16 projets prioritaires de la Confédération issus de la Table ronde consacrée à l’énergie hydraulique. Il a également été inscrit dans le plan directeur cantonal valaisan.

Le concept concerne le barrage proprement dit d'une hauteur de 100 mètres, la station de pompage souterraine, sans oublier le concept logistique global et les analyses relatives aux dangers naturels.

Coûts redimensionnés

Des études climatiques obligent toutefois la société Grande Dixence SA à revoir ses plans concernant le projet de réservoir hivernal de Gornerli : la capacité de stockage sera ramenée à 120 millions de mètres cubes. Afin d'atteindre malgré tout le potentiel de production d'électricité de 650 gigawattheures, le barrage de la Grande Dixence devra être rehaussé de cinq mètres. Des questions d'ordre réglementaire restent encore à clarifier avec la Confédération', souligne la société, dans sa communication.

Dans le même temps, les coûts du projet Gornerli ont été redimensionnés passant de 300 à 510 millions de francs, en raison de nouvelles connaissances, plus approfondies, en matière de géologie, de topographie ainsi que pour des questions de logistique de chantier. La Confédération prendrait en charge jusqu’à 60% des coûts.

Divers accords encore à finaliser

La mise en service de la nouvelle structure est prévue pour 2035, moyennant une décision définitive du Parlement et des accords sur des questions de paysage, d’environnement et de mesures de compensation avec les organisations environnementales, la commune de Zermatt et l'Etat du Valais.

Un volume de réservoir de 120 millions de mètres cubes correspond à une capacité de stockage hivernal de 550 GWh. Les premières études de faisabilité réalisées dès 2021 faisaient état d'une capacité maximale de 650 GWh pour un volume de stockage de 150 millions de mètres cubes.

'Gornerli demeure avec 550 GWh le projet de stockage hivernal de loin le plus important parmi les 16 projets de la Table ronde sur l’énergie hydraulique', souligne Grande Dixence SA. 'Outre la production d’énergie, le barrage joue également un rôle-clé dans la future protection contre les crues de Zermatt et de tout le Mattertal. Par ailleurs, le projet garantit aux communes de la région, une sécurité d’approvisionnement en eau à long terme, pour l’agriculture, le tourisme et l’eau potable.'

/ATS