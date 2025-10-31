Progression des recettes du secteur tertiaire en août

Le secteur suisse des services a relevé la tête en août, enregistrant une hausse de 1,0% sur ...
Le secteur suisse des services a relevé la tête en août, enregistrant une hausse de 1,0% sur un an de ses chiffres d'affaires. Cette augmentation met un terme à une série de plusieurs mois de repli.

En juillet, les recettes du secteur tertiaire avaient reculé de 1,9%, un chiffre révisé par rapport aux -2,3% annoncés initialement, selon les indications fournies vendredi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les données sont corrigées de l'effet des jours ouvrables.

Dans le détail des chiffres du mois d'août, le commerce de gros a enregistré une forte hausse de ses revenus, de 6,8%, alors que le commerce de détail subit un recul de 1,0%. La restauration et l'hôtellerie ont généré davantage de recettes, respectivement une croissance de 5,6% et 6,9%.

/ATS
 

