Procession de Pâques annulée à Mendrisio en raison de la météo

La procession historique de Pâques prévue le Jeudi saint et le Vendredi saint à Mendrisio a été annulée en raison du mauvais temps. Cet événement avait été inscrit en 2019 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco.

Ce sont en particulier les basses températures qui ont poussé les organisateurs à annuler la procession de Pâques cette année, écrivent jeudi Mendrisio Tourisme et la ville de Mendrisio dans un communiqué commun. Cette édition aurait été la 226e.

Le week-end de Pâques tombe littéralement à l'eau au Tessin cette année. MétéoSuisse ne prévoit que 8 degrés jeudi à Mendrisio et 13 degrés vendredi.

A cela s'ajoute la pluie, qui ne devrait que brièvement s'interrompre ce jeudi dans le sud du Tessin. De vendredi matin à lundi soir, les précipitations sont prévues en continu sur une grande partie du canton.

Peintures lumineuses

Les processions de Mendrisio ont lieu chaque année le Jeudi saint et le Vendredi saint. Elles attirent des milliers de spectateurs.

La procession du Jeudi saint, réalisée par quelque 270 acteurs, est consacrée à la Passion et au Chemin de croix du Christ. Celle du vendredi est plus sobre et empreinte de spiritualité. Environ 700 habitants, adultes et enfants, parcourent les rues en portant des habits de cérémonie, accompagnés par un orchestre.

Pendant les processions, les lumières de la ville sont éteintes et les rues ne sont éclairées que par la lueur des 'transparenti', des tableaux encadrés translucides, éclairés de l'intérieur. Fabriqués depuis le 18e siècle selon une technique spéciale, ils constituent l'une des particularités des processions de Mendrisio.

/ATS