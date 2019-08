Procès de l'ex-banquier: les premiers témoins passent sur le grill

Au deuxième jour du procès d'un ancien collaborateur de la banque Morgan Stanley, le Tribunal pénal fédéral a commencé à interroger les témoins. L'ex-banquier est accusé d'avoir blanchi des pots-de-vin reçus par un ministre grec de la Défense.

La présidente de la Cour des affaires pénales a entendu la cheffe du service juridique et compliance de Morgan Stanley à l'époque, ainsi qu'un employé qui avait étudié à Saint-Gall avec l'accusé. La magistrate a tenté de déterminer si l'ouverture d'un compte et l'argent envoyé par l'homme de paille présumé du ministre étaient soumis à des contrôles suffisants.

Dans le profil du client, l'accusé avait indiqué que l'homme était un cousin de l'ancien ministre Apostolos-Athanasios Tsochatzopoulos. Son potentiel était estimé à 5 millions de dollars. Deux jours après l'ouverture du compte en juillet 1999, c'est un montant de près de 10 millions de francs qui était arrivé sous forme de chèques émis par deux sociétés offshore. Durant les deux années suivantes, quelque 47 millions de francs avaient été encaissés, toujours par le biais de chèques.

Les deux témoins ont confirmé que, dans de tels cas, un conseiller clientèle doit être appelé afin qu'il détermine l'origine de tels montants et qu'il recueille des explications convaincantes auprès du client. Cependant, ils ont aussi souligné que les exigences de l'époque n'étaient pas aussi sévères qu'aujourd'hui.

L'ancien ami d'études a aussi ajouté que, par le passé, les banques n'établissaient pas non plus des dossiers aussi complets. Selon les circonstances, des informations fournies par oral étaient considérées comme suffisantes. En outre, les systèmes n'étaient pas aussi conviviaux qu'aujourd'hui (cause SK. 2018.73)

