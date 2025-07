Procès à Zurich: pas de réponse d'un ex-fonctionnaire du Vatican

Un ancien surveillant des marchés financiers au Vatican comparaît devant le Tribunal de district de Zurich. Accusé d'avoir corrompu des hauts fonctionnaires autrichiens, ce Suisse âgé de 52 ans a refusé de répondre aux questions tout en niant avoir agi illégalement.

Le prévenu a lu, mercredi matin au début de son procès, une déclaration personnelle, dans laquelle il qualifie les reproches portés contre lui d''inexacts'. Il a aussi souligné qu'il avait toujours combattu le blanchiment d'argent.

En revanche, l'accusé a déclaré s'être trompé sur la personne de contact - une détective privée - qu'il avait mandatée comme intermédiaire. 'Si j'avais su qu'elle agirait de manière illégale, je n'aurais pas travaillé avec elle.'

Le Ministère public zurichois accuse le prévenu de corruption, notamment, et réclame cinq ans de prison contre lui. Entre 2013 et 2016, il aurait obtenu illégalement, par l'intermédiaire de la détective, des informations de la part d'un agent secret et d'un ancien ministre des finances autrichiens sur des concurrents de ses clients.

/ATS