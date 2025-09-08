Procès Homm: le « mage de la finance » écope de 6 ans et 7 mois

Le financier Florian Homm est condamné à 6 ans et 7 mois de prison ferme par la Cour d'appel ...
Photo: KEYSTONE/TI-PRESS/ALESSANDRO CRINARI

Le financier Florian Homm est condamné à 6 ans et 7 mois de prison ferme par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. Il est reconnu coupable d'escroquerie par métier, blanchiment aggravé et faux dans les titres.

/ATS
 

