Près de neuf personnes sur dix utilisent un ordinateur au travail

Le numérique est toujours plus présent dans la société helvétique. Près de neuf personnes actives sur dix utilisent un ordinateur ou un équipement informatisé au travail.

Pour un quart des actifs, la numérisation a eu un impact sur la nature de leur travail ces 12 derniers mois, selon la dernière enquête de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiée mardi. Ces changements sont liés soit à de nouveaux logiciels soit à des équipements informatisés.

Quatre actifs sur dix ont dû apprendre à se servir de nouveaux outils informatiques et 29% estiment que le temps passé à l’acquisition de nouvelles compétences a augmenté. Selon l'OFS, 57% des actifs utilisent des logiciels professionnels spécifiques. Au final, près d’un quart des personnes actives estiment que ces outils ont facilité le travail.

Seniors connectés

Plus globalement, la proportion d’internautes dans la population adulte continue de progresser. En 2019, elle s’élève à 93%, contre 90% en 2017 et 84% en 2014. En tenant compte de l’âge des utilisateurs, la quasi-totalité des personnes de 15 à 55 ans utilise internet.

Les plus fortes progressions s’observent parmi les classes d’âge les plus élevées. Les personnes de 65 à 74 ans sont maintenant 88% à utiliser internet (+11 points par rapport à 2017). La proportion est de 58% (+13 points) pour les personnes âgées de 75 ans et plus.

La part d’internautes augmente avec le niveau de formation. En 2019, la presque totalité des personnes de formation tertiaire utilise internet (98%) contre 80% pour les personnes sans formation post-obligatoire. En revanche, il n'y a plus de différence hommes - femmes au-dessous de 60 ans.

Partout et plus longtemps

L’utilisation mobile d’internet est devenue la norme, puisque huit personnes sur dix recourent à un téléphone portable pour se connecter hors de la maison ou du travail. Seuls 7% des personnes déclarent n’utiliser aucun appareil mobile; ils étaient encore 25% en 2017.

Parallèlement à la mobilité, la durée d’utilisation d’internet continue d’augmenter. En 2019, les deux tiers de la population adulte utilisent internet plus de 5 heures par semaine. Les personnes les plus jeunes et les mieux formées sont les plus assidues sur la toile (respectivement 91% et 78%).

Stagnation des réseaux sociaux

Parmi les activités pratiquées en ligne à des fins privées, la communication reste la fonction la plus importante. Le courrier électronique se maintient au premier rang (87%), suivi des systèmes de messagerie instantanée (80%).

Par contre, la participation à un réseau social stagne. En 2019, 49% de la population indique être active sur les réseaux sociaux, soit la même proportion que celle observée en 2017.

/ATS