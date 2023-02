Près de deux tiers des ménages vivent dans des logements locatifs

En 2021, 64% des ménages suisses vivaient dans un logement locatif, soit 2,4 millions de ménages. Un appartement neuf de quatre pièces coûtait en moyenne 2112 francs par mois, contre 1700 francs pour un appartement ancien de même taille.

1,4 million de ménages étaient propriétaires de leur logement, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Plus de la moitié d'entre eux, soit 730'000 ménages, possédait une maison individuelle. Près d'un tiers des propriétés (450'000) étaient détenues par des personnes de plus de 65 ans.

Du côté des locataires, les quatre pièces récents (moins de deux ans) étaient 20% plus chers que les plus anciens. Aussi, plus un ménage vit longtemps dans un logement, plus les loyers sont avantageux. Cet effet s'accentuerait à partir d'une durée de location de dix ans.

Alors que le mazout et le gaz chauffaient 71% des logements locatifs, ce n'était le cas que dans 59% des logements en propriété. L'OFS attribue cela au fait que les locataires habitent plus souvent dans de grands immeubles équipés de chaudières à mazout et à gaz.

En raison de leur répartition géographique, les logements locatifs sont en outre plus souvent raccordés à des installations de chauffage à distance que les logements en propriété. En contrepartie, les logements en propriété sont plus souvent équipés d'une pompe à chaleur (22%) que les logements locatifs (11%).

Logements récents moins souvent privés

En 2022, près de la moitié des logements locatifs (47%) appartenaient à des particuliers. Sur le plan locatif toujours, 45% des petits logements d'une ou deux pièces appartenaient à des particuliers contre plus de 60% des grands logements de plus de cinq pièces.

Parmi les logements construits avant 1946, deux tiers (67%) appartenaient à des particuliers, contre 35% seulement pour les logements construits après 2000. Au niveau national, c'est dans le canton de Genève que la proportion de logements locatifs appartenant à des particuliers était la plus faible (27%), tandis que le Valais et le Tessin affichaient les taux les plus élevés (69% chacun).

/ATS