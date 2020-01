Près de 1450 milliards échangés à la Bourse suisse en 2019

Les volumes négociés à la Bourse suisse ont pris l'ascenseur en 2019. Ils ont atteint 1447,1 milliards de francs, en hausse de 8,5% sur un an. Le nombre de transactions a progressé de 6,1% à quelque 64 millions, selon les indications fournies vendredi par SIX.

Le 10 septembre s'est imposé comme la journée la plus faste en termes de chiffre d'affaires, avec des transactions ayant atteint 13,4 milliards. Le nombre d'échanges a atteint un plafond annuel le 2 août, avec 458'940 échanges sur la plateforme zurichoise.

Le négoce d'actions s'est taillé la part du lion, avec un chiffre d'affaires de 1174,9 milliards de francs (+6%). Le nombre de transactions a pris 6,6% à 62,09 millions.

Les trois principaux indices se sont envolés, à l'image du plus important, le Swiss Market Index (SMI), gonflé de 26% en 2019. Le Swiss Leader Index (SLI), qui regroupe les trente valeurs vedettes de la Bourse, affiche une progression identique. Le Swiss Performance Index (SPI) du marché élargi s'est bonifié de 31,7%.

Sans surprise, la nominative Nestlé décroche cette année encore le pompon en termes de volumes et de nombre transactions, soit 134,8 milliards de francs et quelque 3,50 millions d'échanges. Le géant agroalimentaire veveysan est la plus grosse capitalisation de la Bourse suisse, Roche et Novartis figurant également parmi les poids lourds.

Stadler, plus importante IPO d'Europe

SIX a recensé sept introductions en Bourse (IPO) lors de l'exercice écoulé. 'Le volume de transactions d'un total de CHF 3,1 milliards se place en quatrième position des volumes enregistrés par les bourses européennes', explique Jos Dijsselhof, directeur de l'opérateur de la Bourse suisse, cité dans un communiqué.

L'IPO du fabricant thurgovien de matériel roulant Stadler Rail s'est révélée la plus importante pour SIX, mais également à l'échelle européenne. Avec une capitalisation boursière de CHF 4,2 milliards, cette opération a notamment dépassé l'introduction en Bourse d'Alcon, émanation du géant Novartis.

Medacta, Aluflexpack, Softwareone, Achiko et Novavest Real Estate ont également fait leurs premiers pas à la Bourse suisse l'année dernière.

Sur le marché obligataire, les émetteurs ont pu lever plus de 71 milliards de capitaux supplémentaires, explique SIX. Dans un contexte de taux faible peu favorable aux titres à taux fixes, les volumes ont stagné (-0,1%) à 120,8 milliards de francs.

SIX évoque également 186 nouveaux produits dans le segment très couru des fonds indiciels cotés (ETF), dont le volume a bondi de 24% à 124,7 milliards.

/ATS