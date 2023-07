Premières annonces dévoilées pour les budgets de campagne

Grande première lors des élections fédérales d'octobre, les budgets de campagne et dons dépassant une certaine limite devront être publiés. Les premières annonces sont disponibles sur le site du Contrôle fédéral des finances (CDF).

D'ici le 7 septembre, les budgets supérieurs à 50'000 francs ainsi que les dons dépassant 15'000 francs doivent être publiés avec le nom des donateurs. Le CDF recueille les annonces, les contrôle et les publie.

Il a dû mettre sur pied un dispositif qui doit permettre d'éviter les abus, mais aussi de les révéler. En cas de soupçons fondés sur une déclaration de donation, il devra activer les autorités de poursuite pénale. Quiconque viole délibérément le devoir d'annonce risque une amende pouvant monter jusqu'à 40'000 francs.

Le conseiller national Nicolò Paganini (Centre/SG) est la première personne à dévoiler son budget pour sa réélection, comme l'a indiqué mercredi le quotidien 'Blick'. M. Paganini a annoncé jusqu'ici 54'000 francs.

Ces chiffres ne sont pas définitifs. Le bilan final devra être présenté après les élections, en juin 2024. Contrairement à ce qui est prévu pour le Conseil national, seules les personnes élues ou réélues au Conseil des Etats doivent dévoiler leurs comptes, en présentant également un bilan final.

Centre jurassien annoncé

Sur le site du CDF, on découvre également, parmi d'autres partis et organisations, que la section jurassienne du Centre a jusqu'ici déclaré un budget de 70'000 francs, dont 55'000 en fonds propres et 15'000 francs de dons. Parmi les candidatures soutenues avec ces fonds, on retrouve notamment celle du sénateur sortant Charles Juillard.

Le Centre du canton de Zoug a lui déclaré 200'000 francs de budget pour l'instant, avec 90'000 francs de dons. La somme soutient les campagnes, entre autres, du sénateur sortant Peter Hegglin et du président du parti et conseiller national Gerhard Pfister.

Record pour les Vert-e-s

De leur côté, les Vert-e-s ont reçu un don d'un million de francs pour leur campagne, a récemment annoncé le parti. Il s'agit d'une somme record pour la formation écologiste. L'argent a été donné par Carmita Burkard Kroeber, héritière d'une famille d'industriels, fondatrice de l'entreprise Sika, qui produit des matériaux de construction.

Les nouvelles règles de transparence du financement politique font suite à un contre-projet indirect à l'initiative sur la transparence, qui a été retirée.

/ATS