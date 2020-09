Première suisse: une « véloroute » en viaduc d'ici 2022 à Pratteln/BL

Un axe cycliste de 3 kilomètres en viaduc, disposant de deux pistes dans les deux sens: cette 'autoroute pour vélos' doit voir le jour d'ici à août 2022 entre Pratteln (BL) et le site romain d'Augusta Raurica. Cette première suisse est soutenue par la Confédération.

La 'véloroute suspendue' Pratteln-Augst doit être inaugurée avant la Fête fédérale de lutte, qui doit avoir lieu à Pratteln (BL) en août 2022. Elle sera particulièrement adaptée aux vélos électriques. Son tracé exact n'est pas encore défini, précisent mercredi les autorités de Bâle-Ville.

Face aux médias réunis à Muttenz (BL) sur le site de l'entreprise Häring, fabricant du viaduc en bois, le ministre cantonal des infrastructures et de l'environnement Isaac Reber (Verts) a évoqué un projet-pilote 'ambitieux et osé'. 'Ce courage et de nouvelles idées' sont nécessaires pour résoudre les problèmes d'engorgement du trafic et encourager la mobilité douce et électrique, selon lui.

Chauffage écolo en hiver

A bicyclette classique ou électrique, chacun aura sa place sur le viaduc. Les deux directions seront en effet équipées à la fois d'une piste lente et d'une piste rapide ou de dépassement.

La 'véloroute' permettra un débit de 3000 vélos par heure et par direction. Elle sera anti-dérapante en hiver, grâce à un chauffage du revêtement en bois, alimenté par l'électricité photovoltaïque collectée durant l'année par des panneaux solaires fixés sur les balustrades du viaduc. Le bois utilisé pour le viaduc proviendra à 90% de la région.

Décharger les routes nationales

Les coûts de construction et d'installations sont estimés à 2 millions de francs par kilomètre. L'Office fédéral des routes entend soutenir financièrement ce projet-pilote. Si davantage de personnes circulent à vélo plutôt qu'en voiture, le trafic sur les routes nationales pourrait être déchargé de 2 à 4%, ce qui peut être 'décisif aux heures de pointe', selon l'office fédéral.

/ATS