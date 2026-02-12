Première station d'essais sur les sols lancée dans le Gros-de-Vaud

Une nouvelle station Agroscope d'essais sur les sols agricoles a été présentée jeudi à Moudon ...
Première station d'essais sur les sols lancée dans le Gros-de-Vaud

Première station d'essais sur les sols lancée dans le Gros-de-Vaud

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Une nouvelle station Agroscope d'essais sur les sols agricoles a été présentée jeudi à Moudon (VD). En collaboration avec l'Etat de Vaud et Prométerre, elle souhaite combiner recherche et transmission des connaissances aux agriculteurs.

'La qualité des sols est la base de notre production alimentaire', a déclaré la conseillère d'Etat Valérie Dittli. Or, les terres vaudoises connaissent un déficit de matière organique, nécessaire à leur fertilité.

La station d'essais, première à traiter de cette problématique en Suisse, compte développer des solutions concrètes et de terrain. Les intervenants ont insisté sur leur volonté de renforcer le lien entre la science et la pratique.

A cette fin, Prométerre proposera des cours et des visites de parcelles aux agriculteurs. 'L'objectif, c'est que le sol soit davantage pris en compte dans les décisions des exploitants', explique Robin Kirscher, responsable de la station d'essais.

Deux premiers projets débuteront cette année. L'Etat de Vaud met à disposition 100 hectares de son domaine.

/ATS
 

Actualités suivantes

La fusée européenne Ariane 6 décolle avec plus de puissance

La fusée européenne Ariane 6 décolle avec plus de puissance

Économie    Actualisé le 12.02.2026 - 18:43

Lufthansa: 800 vols annulés en Allemagne en raison d'une grève

Lufthansa: 800 vols annulés en Allemagne en raison d'une grève

Économie    Actualisé le 12.02.2026 - 15:18

Les CFF économisent et suppriment les poubelles près des sièges

Les CFF économisent et suppriment les poubelles près des sièges

Économie    Actualisé le 12.02.2026 - 13:44

Hermès: le bénéfice net recule à 4,5 milliards d'euros

Hermès: le bénéfice net recule à 4,5 milliards d'euros

Économie    Actualisé le 12.02.2026 - 09:09

Articles les plus lus