Premier feu vert de l'UE au prêt de 90 milliards d'euros à Kiev

L'Union européenne a donné un premier feu vert mercredi au versement d'un prêt de 90 milliards ...
Premier feu vert de l'UE au prêt de 90 milliards d'euros à Kiev

Premier feu vert de l'UE au prêt de 90 milliards d'euros à Kiev

Photo: KEYSTONE/AP/Peter Dejong

L'Union européenne a donné un premier feu vert mercredi au versement d'un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, a-t-on appris de sources diplomatiques.

Chypre, qui assure la présence semestrielle du conseil de l'UE, a annoncé avoir lancé la procédure devant aboutir à un accord des 27, et permettre les premiers versements de ce prêt, bloqués jusqu'à présent par la Hongrie.

Budapest a donné son accord au lancement de cette procédure, qui prendra fin jeudi, mais a toujours conditionné son accord définitif à la reprise de livraisons de pétrole russe, via un oléoduc qui traverse l'Ukraine et que Kiev a remis en fonctions mercredi.

/ATS
 

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