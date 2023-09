Pragmatisme un an après le choix du site d'entreposage

L'ambiance générale est pragmatique dans les communes concernées par le choix du site d'implantation d'un dépôt final pour l'entreposage des déchets radioactifs. Les présidents des trois communes zurichoises veulent tirer le meilleur parti de la situation.

Les présidents des communes de Stadel, Weiach et Glattfeld, dans la région zurichoise du nord des Lägern, et le patron de la Nagra se sont rencontrés vendredi à Stadel pour informer sur l'état d'avancement du projet. Le site a été choisi il y a un an, le 12 septembre 2022.

Lors de l'annonce du choix du site, les présidents des trois communes ont d'abord ressenti la décision de la Nagra comme une 'mauvaise nouvelle'. Mais depuis, une attitude pragmatique s'est imposée, du moins auprès des autorités.

'Nous soutenons la proposition de site', a déclaré le président de la commune Stefan Arnold. L'élément déterminant est la sécurité du futur dépôt en profondeur. Il s'agit maintenant de définir les demandes concrètes des communes d'implantation.

Pour cela, la participation de la population des communes reste nécessaire. Dans les trois communes, ce sont surtout les habitants âgés qui s'impliquent activement. Selon les présidents des communes, il serait souhaitable que les plus jeunes participent aussi activement, car ils seront concernés plus longtemps en raison de la dimension temporelle du projet.

Alors qu'une attitude constructive semble prévaloir, du moins au sein des autorités communales, la population fait preuve de beaucoup de scepticisme. Environ 40% des participants à un sondage anonyme ont exprimé une attitude critique.

Acceptation importante pour Nagra

Selon le chef de la Nagra, Matthias Braun, le futur dépôt final ne doit pas seulement être sûr, mais aussi accepté. C'est pourquoi une bonne collaboration avec les communes et la population est indispensable. 'Chaque discussion améliore le projet', a-t-il déclaré.

La Nagra est actuellement en train d'élaborer une demande d'autorisation générale pour la région d'implantation au Nord du massif jurassien le Lägern. Celle-ci devrait être achevée l'année prochaine. Ensuite, la balle sera dans le camp du Conseil fédéral, du Parlement et, en cas de référendum, des électeurs.

Selon l'état actuel de la planification, la construction du dépôt final devrait commencer en 2034. Le stockage des déchets radioactifs devrait commencer vers 2050.

/ATS