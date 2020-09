Pour le patron de Migros, 2020 pourrait être une année record

Après la vente des filiales Interio et Globus, Migros se dirige vers une année record en 2020. Dans un entretien accordé au magazine alémanique Bilanz, le patron du géant orange Fabrice Zumbrunnen a rappelé les progrès réalisés en termes de performance opérationnelle.

'Au cours des deux dernières années, nous avons clairement amélioré notre fonctionnement, passant d'un Ebit (bénéfice avant intérêts et impôts, ndlr) de 603 millions de francs à 686 millions', a répondu le responsable, interrogé sur un possible redressement à la faveur de la crise, après des années de baisse des bénéfices.

Cela montre, selon lui, que les mesures prises ont été les bonnes et ont bien fonctionné. 'Nous avons également eu de nombreux effets uniques négatifs l'année dernière', a-t-il ajouté, signalant que cette année les effets négatifs causés par la crise sanitaire devraient pouvoir être compensés.

M. Zumbrunnen estime que 2020 pourrait être 'une année record', à mettre au crédit essentiellement de la division Commerce du groupe. 'Ce n'est pas un secret que les entreprises qui ne sont plus dans notre portefeuille ont été déficitaires', a-t-il signalé, soulignant que celles qui y sont ont du succès non seulement en termes de ventes, mais aussi de résultats.

La plateforme de vente en ligne Digitec Galaxus, est désormais elle aussi rentable. 'Nous avons investi massivement et augmenté la gamme d'articles proposés de quelques milliers initialement à plus d'un million', a indiqué le patron de la fédération de coopératives, soulignant que les objectifs 2022 ont d'ores et déjà été atteints.

Le dirigeant a également mis en avant le volume élevé des commandes des filiales Ex Libris, LeShop ou des magasins spécialisés.

/ATS