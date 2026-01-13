Pour la première fois, aucun bovin au Salon de l'agriculture

Il n'y aura aucun bovin cette année au Salon de l'agriculture de Paris, pour la première fois depuis que se tient ce rendez-vous annuel. Cette décision a été prise en raison de l'épidémie de dermatose bovine, ont annoncé mardi les organisateurs.

'Je peux aujourd'hui malheureusement vous confirmer que nous avons pris acte hier (lundi) soir de la décision qu'il n'y aura aucun bovin au salon international de l'agriculture en 2026', a dit à la presse son président, Jérôme Despey. C'est 'un coup dur pour le salon', qui laisse ses organisateurs 'profondément attristés'.

Cette décision est liée au choix des organismes de sélection (OS) des races bovines. 'Nous avons travaillé sans relâche avec les OS pour tenter d'obtenir la présence de bovins limitée mais symbolique au salon', a souligné M. Despey. 'Le salon a tout mis en oeuvre pour le permettre, mais j'ai toujours dit que je respecterais le choix des éleveurs et des races', a-t-il poursuivi.

C'est aussi un 'coup dur pour les éleveurs, imaginez le travail d'une année, la préparation des animaux', a relevé Arnaud Lemoine, directeur du Centre national des expositions et concours agricoles (Ceneca). 'Pas de bovin, ça veut dire pas d'égérie', a-t-il aussi indiqué.

L'affiche du salon, qui devait être consacrée à Biguine, la vache brahmane égérie 2026, sera donc 'changée', ont précisé les organisateurs.

