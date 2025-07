Pour de meilleurs transports publics dans le Grand Genève

L'offre en transports publics dans le Grand Genève doit mieux répondre aux besoins. Dressant un état des lieux, les associations Transports et environnement (ATE) et Rail Dauphiné Savoie Léman (ARDSL) demandent notamment d'élargir les horaires du Léman Express.

'Il faut dépasser la vision selon laquelle les déplacements en France voisine se font en voiture jusqu'à un P+R puis en transports publics jusqu'au centre de Genève. L'intégralité du trajet doit pouvoir se faire en transports publics', a plaidé lundi devant les médias Caroline Marti, présidente de l'ATE Genève, à l'occasion de la publication de l'étude 'Transports publics dans le Grand Genève et les territoires voisins'.

Seule la moitié des déplacements en Léman Express concerne les trajets entre le domicile et le travail. Des trains plus tôt et plus tard permettraient d'améliorer l'offre avec peu de moyens et à court terme, selon Pascal Vuichard, membre du comité de l'ATE Genève. La nouvelle ligne entre Genève et Lausanne permettrait aussi d'utiliser le RER à pleine capacité.

/ATS