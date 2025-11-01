Poupées à caractère pédopornographique chez Shein: justice saisie

Régulièrement dénoncé pour promouvoir la mode ultra-éphémère, Shein a été signalé à la justice ...
Photo: KEYSTONE/AP/RICHARD DREW

Régulièrement dénoncé pour promouvoir la mode ultra-éphémère, Shein a été signalé à la justice française pour la commercialisation de poupées sexuelles à caractère pédopornographique. Celles-ci ont été retirées de sa plateforme selon le géant de l'e-commerce asiatique.

Quelques jours avant l'ouverture par Shein de son premier magasin physique pérenne à Paris, la Répression des fraudes (DGCCRF) a annoncé samedi avoir signalé à la justice la vente de 'poupées sexuelles d'apparence enfantine' après avoir constaté leur présence sur le site d'e-commerce.

'Leur description et leur catégorisation sur le site permettent difficilement de douter du caractère pédopornographique des contenus', indique la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans un communiqué.

Les faits ont été signalés 'immédiatement' au procureur de la République, ainsi qu'au régulateur de la communication audiovisuelle et numérique, l'Arcom.

/ATS
 

