Postfinance voit sa rentabilité reculer au premier trimestre

Postfinance a vu sa rentabilité chuter au premier trimestre, souffrant de faibles taux d'intérêt. Le bras financier de la Poste a vu son résultat d'exploitation refluer drastiquement, à 46 millions de francs, contre 80 millions à la même période un an plus tôt.

Le produit d'exploitation s'est contracté de près de 10% sur un an à 389 millions, annonce lundi Postfinance. La faiblesse 'persistante' des taux d'intérêt, qui s'est traduite par un recul de 18 millions de francs du résultat des opérations d'intérêts a pesé sur la performance, précise le communiqué.

En outre, à la fois le nombre de clients et le montant de leur patrimoine cumulé ont reculé. Par contre, les hypothèques se sont inscrites en hausse, à 6,0 milliards, contre 5,9 milliards un an plus tôt.

/ATS